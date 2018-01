SP pode perder R$ 100 mi com decisão do STF, diz Alckmin O governador Geraldo Alckmin, ao analisar a decisão do STF que permitiu a cobrança da previdência dos inativos, afirmou que ainda se faz cálculos para saber as perdas do Estado, com a medida. "Pode ultrapassar R$ 100 milhões, mas eu quero tranqüilizar as pessoas que nós não vamos aumentar imposto. Vamos fazer um ajuste ainda maior e superar essa dificuldade". O governador explicou que ainda não possui a informação sobre o percentual de inativos que ficariam isentos pelo teto que o Supremo definiu. ?Poutro lado, há um aspecto positivo que é a definição dessa questão, que trazia uma enorme insegurança numa área importante, como é a área previdenciária", disse.