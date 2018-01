SP precisa dar mais espaço para bicicleta e ônibus, diz diretor da SPTrans

O diretor da São Paulo Transporte (SPTrans), Ciro Biderman, acredita que a expansão do Metrô ocorre num ritmo insuficiente para suprir a capacidade de locomoção da população de São Paulo. Para ele, o sistema de desapropriação de terrenos e de licitação é muito lento no Brasil, o que prejudica o aumento da rede metroviária. A saída, na opinião de Biderman, é contar com o aprimoramento do sistema de ônibus para ter, num período de duas décadas, um transporte público eficiente.

Ele ainda ressalta que é necessário dividir ainda mais o espaço dos carros na capital paulista com bicicletas, pedestres e ônibus, a exemplo de outras grandes cidades no mundo. "Existe uma disputa pelo espaço público e até então os carros estavam ganhando. Apoiados pelos protestos, a gente começou a reverter esse jogo", afirma.

A entrevista foi gravada durante o Lemann Dialogue, uma conferência que reúne alunos bolsistas da Fundação Lemann das Universidades de Columbia, Harvard, Illinois e Stanford. O tema desta quinta edição foi "Inovando o setor público brasileiro".

O conteúdo integra a plataforma UM BRASIL, idealizada pela FecomercioSP, que nesta série conta com a parceria do Columbia Global Center no Rio de Janeiro e do Lemann Center for Brazilian Studies da Universidade Columbia.

As gravações aconteceram em Nova York, entre os dias 16 e 20 de novembro de 2015. Confira a íntegra da entrevista.