SP quer R$ 450 milhões com vendas de ativos em 2002 O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou hoje que a previsão do Orçamento para este ano com a venda de ativos é de R$ 450 milhões. A estimativa deve ser superada apenas com a oferta secundária das ações da Sabesp detidas pelo Estado. Caso o lote de mil ações saia a R$ 145,00 no "bookbuilding" (o preço final da oferta), como esperam analistas de mercado, o governo deve arrecadar com a operação cerca de R$ 670 milhões, sem contar com o lote adicional. A previsão do Orçamento também engloba a venda das subsidiárias da Nossa Caixa, segundo Alckmin. O governador participou nesta manhã do evento que marcou a entrada da Sabesp no Novo Mercado da Bovespa. Antes da abertura do pregão de hoje, Alckmin fez um discurso salientando a necessidade da transparência em relação aos acionistas para uma companhia estatal como a Sabesp. "É importante fortalecer o capitalismo popular", afirmou, referindo-se à modalidade pulverizada da venda de ações da companhia de saneamento. Concessão estadual O governador afirmou que "a concessão de serviços de saneamento na região metropolitana sempre foi do Estado". A questão da titularidade do segmento é considerada por analistas um dos maiores riscos da Sabesp ? e um entrave para o interesse de investidores estrangeiros. Pela legislação, a concessão de serviços de saneamento pertence aos municípios quando se trata de regiões metropolitanas. Ao ser questionado sobre a falta de uma nova regulamentação para o setor e os prejuízos que esse ponto traz para a Sabesp, Alckmin lembrou que, na prática, esse serviço em São Paulo sempre esteve nas mãos do Estado. "Essa questão está sendo discutida e nada impede que haja entendimentos com o município", afirmou. Preço final O secretário estadual de recursos hídricos, Mauro Arce, afirmou que o preço final da oferta secundária de ações da Sabesp será divulgado no dia 9 de maio. As reservas para a compra dos papéis podem ser feitas entre hoje e 8 de maio. Segundo ele, o governo não venderá agora todo o excedente ao patamar necessário para manter o controle da Sabep para ficar com uma espécie de "margem de manobra". Caso venda todos os papéis que disponibilizou na oferta, inclusive o lote adicional, o Estado alienará 18,64% das ações da Sabesp. Poderia se desfazer de até 21,6% dos papéis e ainda assim permanecer com o controle mínimo exigido em lei, de dois terços do capital. "Podemos trocar ações por dívidas que as Prefeituras têm com a Sabesp", comentou. De acordo com Arce, o governo não tem planos de alterar a legislação para que seu controle na empresa possa ser reduzido para 50% do capital mais 1. "A privatização seria insana", acrescentou.