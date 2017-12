SP reduz impostos e outros Estados aumentam, diz Alkmin O governador Geraldo Alckmin assinará nesta manhã uma medida de redução do ICMS do álcool de 25% para 12%. "Esta é a 28º redução de impostos que o Estado faz com o objetivo de estimular o desenvolvimento", destacou o governador, durante a cerimônia de lançamento do ônibus híbrido. Numa referência a outros Estados, Alckmin salientou: "Enquanto outros Estados aumentam impostos, São Paulo reduz".