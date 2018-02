SP responde por 45% de todos os lançamentos do País

Uma área de 3,2 mil quilômetros quadrados será construída na Região Metropolitana de São Paulo por conta dos 26.751 apartamentos lançados em 2016 pelas 147 incorporadoras, 144 vendedoras e 114 construtoras que disputaram o Top Imobiliário deste ano. O prêmio é dado pelo Estado às dez primeiras do ranking da Embraesp para cada categoria.

Em 2016, foram lançados 59.386 apartamentos no Brasil e vendidos 72.617, segundo o estudo Indicadores do Mercado Imobiliário, lançado em maio pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

A capital e cidades da Grande São Paulo foram responsáveis por 45% dos lançamentos do País. No caso das vendas, responderam por 35% do total nacional, com 25,2 mil unidades comercializadas. Em segundo lugar, vem a região metropolitana do Rio de Janeiro, com 6.934 unidades lançadas (11,7% do total) e 8.945 vendidas (12,3%).

No Brasil, a oferta total disponível para venda fechou o ano com 129.207 imóveis novos. São Paulo tinha 24.130 apartamentos no estoque em 31 de dezembro – 19% do total do País.

O estudo da CBIC, com periodicidade trimestral, envolveu 20 principais cidades e regiões metropolitanas, que respondem por 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. Serve de termômetro para as praças mais dinâmicas, contemplando volumes lançados e vendidos, absorção do estoque e variações de preços.

Coordenado pelo economista chefe do Secovi-SP, Celso Petrucci, o estudo da Cbic também classifica os empreendimentos conforme o tíquete final de venda. São divididos em faixas de valor, que seguem as referências de preço comum reconhecidas por entidades e empresas.

A variação vai do segmento supereconômico, que tem como limite o teto de preços do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), em cada cidade, até a categoria superluxo, acima de R$ 2 milhões.

Os dados estão disponíveis para download no site da Cbic