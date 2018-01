SP sediará congresso sobre o agronegócio brasileiro O 3º Congresso Brasileiro de Agribusiness, patrocinado pela Associação Brasileira de Agribusiness (Abag), reúne, de 24 e 25 de junho, no Hotel Transamérica em São Paulo, os mais renomados profissionais dos vários segmentos do agronegócio. Eles deverão apresentar, análises e tendências do setor para o desenvolvimento do Brasil. Entre as autoridades participam o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin; o ministro da Agricultura e Pecuária, Roberto Rodrigues, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. O evento tem o tema ?Criando vantagens competitivas? e é dividido em quatro painéis de discussões - Competitividade, Sanidade e seus Impactos Globais, Agricultura Energética e Negociações Internacionais. O congresso será aberto às 14 horas do dia 25 de junho pelo presidente da Abag, Carlo Lovatelli, com palestra do ministro Roberto Rodrigues e participação do governador Geraldo Alckmin. Os painéis terão também participação do vice-presidente de Agronegócios e Governo do Banco do Brasil, Ricardo Conceição; do empresário Antonio Ermírio de Moraes; do diretor da Escola de Economia da Fundação Getúltio Vargas (FGV), Yoshiaki Nakano; do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Antonio Duarte Nogueira; e do presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), João de Almeida Sampaio Filho, entre outros. As incrições custam R$ 250,00. Maiores informações: 011 5181-2905.