SP tem concurso para agentes penitenciários

SÃO PAULO - A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP-SP) tem inscrições para o concurso público de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I. São 934 vagas masculinas e 100 femininas.

Do total, 887 são para ampla concorrência e 47 para candidatos com deficiência. Para concorrer, os candidatos precisam ter mais de 18 anos e ensino médio completo.

A remuneração inicial é de R$ 2.695,88, com jornada de 12 horas de trabalho para 36 horas de descanso, com possibilidade de convocação extra quando houver necessidade. As vagas serão distribuídas entre as unidades prisionais do Estado de São Paulo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As inscrições, no valor de R$ 65,00, deverão ser realizadas somente pelo site da organizadora MS Concursos até 1 de julho de 2017.

No ato da inscrição, o candidato escolhe se deseja realizar a prova objetiva em Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba ou Taubaté.

O concurso ainda terá prova de condicionamento físico, de aptidão psicológica e comprovação de idoneidade e conduta na vida pública e privada, além de investigação social.

Leia também: Refugiados enfrentam crise e barreiras culturais para sobreviver no Brasil

A prova objetiva deve acontecer no dia 6 de agosto de 2017, em locais e horários a serem divulgados no cartão de convocação. O gabarito oficial preliminar será divulgado em até 48 horas após a aplicação da prova.

O prazo de vigência do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, segundo a legislação vigente, a critério da Secretaria da Administração Penitenciária.

Edital e atualizações estão disponíveis na página da MS Concursos e no portal de concursos do Estado de São Paulo.

Estágio. Para quem ainda está na escola ou na faculdade, a FUNAI tem vagas de estágio. Para participar, o estudante precisa estar matriculado e frequentando o curso de nível médio ou superior em instituições reconhecidas pelo MEC, ser maior de 16 anos, ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, seis meses, durante vinte ou 30 horas semanais e não estar prestando estágio em entidades da administração pública.

As vagas são para os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

As inscrições são gratuitas e acontecem no site da empresa Super Estágios até às 16h do dia 10 de julho. Após a inscrição, o candidato tem até às 18h do dia 10 de julho para fazer a prova online, que dura 60 minutos.

Tanto as provas de nível médio quanto de nível superior abrangem Português, Conhecimentos Gerais (informática, raciocínio lógico e atualidades) e Conhecimentos Específicos (questão indígena no Brasil, Comportamento no trabalho e relacionamento interpessoal). O gabarito será disponibilizado após a finalização da prova. A classificação final da seleção deve ser publicada no site da Super Estágios e da Funal no dia 14 de julho.