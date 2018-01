SP tem lotes em área de preservação ambiental O recém-lançado Residencial Ibirapitanga é um empreendimento único na região de São Paulo, perto da capital e dentro de uma área de preservação ambiental (APA), com lago, rio, animais e plantas da mata atlântica. O lançamento fica no município de Santa Isabel em uma área de 21 milhões de metros quadrados, o equivalente a oito parques do Ibirapuera, sendo que 71% do total do terreno é de mata preservada. Do restante, 16% foram divididos em lotes e 13% é formado por áreas verdes institucionais e sistema viário. A Lopes Consultoria de Imóveis iniciou as vendas da primeira fase do empreendimento na semana passada. "Os lotes servem tanto para lazer quanto para residência pela proximidade de São Paulo", afirma o diretor de atendimento da Lopes, Tomás Salles. O Ibirapitanga está localizado a cerca de 58 quilômetros da capital, com acesso pela Rodovia Presidente Dutra. Nesta etapa serão comercializados 853 lotes, de 800 a 1.500 metros quadrados, de um total previsto de 2.800 unidades, que serão entregues em três fases. Há opções a partir de R$ 40 mil, podendo chegar a R$ 85 mil, dependendo do tamanho e da localização do terreno. Os valores podem ser divididos em até 100 meses, nesse caso com correção pelo IGP-DI e juros de 9% ao ano. Se o pagamento for feito em 24 meses, não há juros nem correção monetária. Por estar localizado na APA Bacia do Paraíba do Sul, na Serra da Mantiqueira, o loteamento levou mais tempo que um empreendimento convencional para ter a criação autorizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O projeto teve ainda de ser avaliado pelo Ibama. O Ibirapitanga é cortado pelo Rio Pilões, que forma cachoeiras em alguns pontos, e tem uma lagoa, de mesmo nome, onde devem ser reunidas as opções de lazer do residencial. Associação construirá clube de lazer e preservará área verde Os empreendedores - Scopel Empreendimentos e Obras, Cipasa Empreendimentos Imobiliários e Atuarq Planejamento e Construções - doaram uma área de 100 mil metros quadrados para a já criada Associação dos Proprietários em Reserva Ibirapitanga onde deverá ser construído um clube de lazer. A associação ficará responsável pela realização de obras complementares e manutenção do sistema viário e áreas verdes. No local estão sendo iniciadas obras de paisagismo e das redes de distribuição de energia elétrica e água. Em março devem começar a construção do muro que cerca o residencial e a pavimentação das vias. Lopes - 3067-0000