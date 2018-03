SP tenta vacinar 100% do rebanho contra aftosa O secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Antônio Duarte Nogueira Júnior, lançou na Agrishow, as campanhas estaduais de vacinação contra a febre aftosa e contra raiva. Simbolicamente, Nogueira vacinou uma vaca em um curral na feira e disse esperar que 100% do rebanho seja imunizado neste ano. Com campanhas em maio e em novembro, o índice de cobertura de vacinação contra a aftosa foi, em 2002, de 99,39% do rebanho paulista, de 14 milhões de cabeças. Os criadores que deixarem de vacinar seus animais durante a campanha obrigatória receberão a visita de técnicos da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo (Adesp) e serão multados. Neste ano, São Paulo completa sete anos de erradicação da doença e o Brasil não registra casos há um ano e meio. Em 2002, o Estado registrou receita de US$ 827,6 milhões (um crescimento de 30,5% sobre 2001, de US$ 634,199 milhões), o correspondente a 71% das exportações totais do País. "Tudo caminha para que São Paulo exporte R$ 1 bilhão em carnes em 2003", disse Nogueira. A campanha de vacinação contra a raiva também é realizada no mês de maio e se limita a 19 regiões paulistas e atingirá 4 milhões de animais. "São regiões cujos pastos estão próximos a grutas e matas nas quais estão o morcego hematófago, transmissor da raiva", disse Nogueira.