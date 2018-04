SP terá R$ 3,1 bilhões para investir em 2003 O governo de São Paulo terá, segundo previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), R$ 3,1 bilhões para fazer investimentos em 2003. Mas segundo o secretário de Economia e Planejamento do Estado, Jacques Marcovitch, é preciso que o governo federal "participe mais" dos investimentos em São Paulo. "Lastimamos que a presença federal esteja muito aquém da demanda e seja desproporcional em relação aos recursos enviados pelo governo do Estado e pela sociedade paulista à área federal", disse Marcovitch hoje após entregar a LDO ao presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo, Walter Feldman. A previsão da LDO é de que o Orçamento do próximo ano seja de R$ 51 bilhões. As despesas devem girar em torno de R$ 47,8 bilhões e a diferença será indicada para investimentos. Segundo Marcovitch, no ano passado foram enviados R$ 85 bilhões referentes a impostos para a União, mas o Estado recebeu retorno de apenas R$ 5 bilhões para investir. Para convencer a União a expandir os investimentos em São Paulo, a Secretaria de Economia e Planejamento está preparando um estudo detalhado sobre como a verba federal é aplicada. "O que estamos fazendo é descrever a realidade. É um estudo complexo sobre os recursos que saem dos impostos", afirmou Marcovitch. Segundo ele, 43,5% dos total de impostos arrecadados pelo governo federal são de São Paulo. O estudo deverá ficar pronto até meados deste ano. Para o secretário, para ampliar os investimentos em 2003 será preciso articular e reunir três fontes: Estado, governo federal e parcerias com o setor privado ou financiamento de agências de desenvolvimento internacionais. Educação, Saúde, Emprego, Agricultura e Segurança Pública foram as cinco áreas mais citadas nas 16 audiências públicas realizadas no Estado. "Evidentemente serão levadas em conta na hora da elaboração da Lei Orçamentária", disse o secretário. Os deputados terão até 30 de junho para analisar e votar a LDO já que a Casa não pode entrar em recesso sem aprovar o documento. "Vamos votar até junho a LDO, que deve receber muitas emendas", disse Feldman.