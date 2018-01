Spa é opção de saúde e estética no feriado Os spas são uma boa opção para quem deseja entrar em forma e cuidar da saúde durante o feriado de Finados, oferecendo pacotes que vão de 4 a 10 dias com diárias a partir de R$ 180,00. Estes centros oferecem toda a infra estrutura para quem pretende realizar tratamentos estéticos e de emagrecimento. Uma opção para quem procura um spa é consultar a Spa Shop, especializada em agenciar e reservar lugares nas principais capitais brasileiras. A diretora da empresa, Ana Maria de Marque, explica que para procurar um spa de qualidade é necessário analisar suas instalações e seu roteiro de atividades. "É essencial contratar um estabelecimento com médicos e nutricionista de primeira qualidade. O consumidor deve consultar o roteiro de atividade e a programação antes de fechar contrato", avisa. O telefone do Spa Shop é (0xx21) 255-3018. Além das atividades físicas e tratamentos médicos, os spas oferecem alguns tratamentos alternativos e estéticos que nem sempre estão inclusos em contrato. Por isso, o consumidor deve ficar atento à programação completa a que tem direito antes de assinar o contrato. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado. Consulte também o caderno de turismo do jornal O Estado de S. Paulo,, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo alguns spas com lugares disponíveis para este feriado de 15 de novembro. Spa Médico São Pedro - Localizado em Sorocaba, no interior de São Paulo, este spa possui uma equipe de 17 médicos que desenvolvem uma programação adequada para cada visitante. As atividades programadas são bingo, gincanas, jogos recreativos, aulas de dança, luau, karaokê, torneio de cartas, vôlei de praia, aulas de ginástica, caminhadas, futebol de areia e sessões de vídeo. O local possui também centro de estética e uma butique. O spa só vende pacotes de dez dias, mas o cliente pode hospedar-se em diferentes ocasiões até completar os dez dias. As diárias são a partir de R$ 180,00. O pagamento pode ser feito à vista com desconto de 5% ou em 5 vezes sem juros. Ao completar os 10 dias da reserva, o hóspede ganha uma diária de graça. Telefone para reserva: 0800-552717 Spamed Guarujá - O spa, localizado no litoral paulista, oferece uma série de programas de emagrecimento e de dieta para manutenção da forma física. No roteiro, estão programas como: massagem, drenagem linfática, hidratação capilar, sauna, fisioterapia médica e estética, sala de musculação, karaokê, jantar com música ao vivo, dança de salão, jogos de salão e palestras. A diária para o período do feriado de 15 de novembro custa R$ 288,85 para uma pessoa, com pensão completa. O pagamento pode ser feito em 3 vezes sem juros. Telefone para reserva: 0800-172217. Viktoria Garten - Suas acomodações têm o estilo das casas de cura européias. Localizado em Itapecerica da Serra, cidade da Grande São Paulo, este spa oferece 2 piscinas naturais, salão de jogos, quadra de tênis, trilhas para caminhadas, banho de ervas, massagem terapêutica, palestra sobre reeducação alimentar e tratamentos estéticos em geral. O pacote entre os dias 14 e 18 de novembro sai por R$ 872,00 em apartamento duplo com pensão completa. O spa ainda oferece massagens de graça. O pagamento pode ser parcelado em 3 vezes sem juros, com a primeira parcela de 40% do valor do pacote na reserva e o restante em dois cheques pré-datados para 30 e 60 dias. Telefone para reserva: (0xx11) 4147-1467. Spa Rosita Garden - Este spa fica na região de Serra Negra, no interior de São Paulo, a mil metros de altitude. A cidade é conhecida pelos tratamentos de águas medicinais. O spa oferece dietas de 1.200 calorias, avaliação médica, bingo, karaokê, hidroginástica, caminhadas, aulas de dança, pólo aquático, aulas de ginástica e tratamentos estéticos. O pacote para o feriado, entre os dias 14 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 400,00, com pensão completa. O pagamento pode ser feito em até 2 vezes sem juros. Telefone para reserva: (0xx19) 3892-6292. Sete Voltas - O spa possui 37 suítes equipadas com ar condicionado, aquecimento central, TV e telefone. A programação inclui tratamentos estéticos e fisioterapêuticos, além de serviços de massagistas e cabeleireiros. Para o lazer dos turistas, o spa dispõe de 2 piscinas, quadra de tênis, salão de jogos, sala de ginástica e musculação, passeios a cavalo, biblioteca e sala de vídeo. O lugar ainda oferece uma série de tratamentos opcionais como depilação, hidratação corporal, nutrição facial e tratamento capilar. O valor da diária para o período de 14 a 18 de novembro começa em R$ 380,00, dependendo do quarto, com pensão completa. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros, com cheque ou cartão. Telefone para reserva: (0xx11) 4534-7800. Spa Petit Village - Localizado na cidade de Itaipava, no interior do Rio de Janeiro, o spa fica cercado por montanhas e vales. Os visitantes ficam acomodados em chalés ou suítes com TV, frigobar e telefone. O roteiro oferece atividades como caminhadas, hidroalongamento, ginástica localizada, sala de musculação, tratamentos estéticos, 2 piscinas, sala de leitura, karaokê e sala de carteado. O preço do pacotes entre os dias 14 e 18 de novembro é de R$ 567,70 para o quarto individual, com pensão completa. O pagamento pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros. Telefone para reserva: (0xx24) 2222-2582 Spa Maria Bonita - Localizado na região de Friburgo, no interior do Rio de Janeiro, este spa possui uma área de 500 mil metros quadrados e capacidade para 88 pessoas em acomodações com telefone, TV e banheiro privativo. A programação para o feriado inclui atividades como caminhadas, dança do ventre, cavalgada, dança de salão, yoga, alongamento, meditação, palestras, aulas de culinária, avaliação médica, piscinas, jogos de salão e sauna e serviços estéticos em geral. O pacote, entre os dias 14 e 18 de novembro, custa de R$ 476,00 a R$ 1.077,00, com pensão completa. Telefone para reserva: (0xx21) 2537-0203