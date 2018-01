Spa é opção para entrar em forma neste final de ano Os spas são uma boa opção para quem deseja entrar em forma e cuidar da saúde durante as festas de final de ano. Além disso, estes centros oferecem toda a infra-estrutura para quem pretende realizar tratamentos estéticos e de emagrecimento. Uma opção para quem procura um spa é consultar a Spa Shop, agência especializada neste segmento, que trabalha com empresas nas principais capitais brasileiras. A diretora da empresa, Ana Maria de Marque, explica que para procurar um spa de qualidade é necessário analisar suas instalações e seu roteiro de atividades. "O consumidor deve consultar o roteiro de atividade e a programação antes de fechar contrato", avisa. O telefone do Spa Shop é (0xx21) 2255-3018. Além das atividades físicas e tratamentos médicos, os spas oferecem alguns tratamentos alternativos e estéticos que nem sempre estão inclusos em contrato. Por isso, o consumidor deve ficar atento à programação completa a que tem direito antes de contratar o serviço. Veja abaixo alguns spas com lugares disponíveis para este final de ano. Spa Médico São Pedro ? Localizado em Sorocaba, no interior de São Paulo, este spa possui uma equipe de 17 médicos que desenvolvem uma programação adequada para cada visitante. As atividades programadas são bingo, gincanas, jogos recreativos, aulas de dança, luau, karaokê, torneio de cartas, vôlei de praia, aulas de ginástica, caminhadas, futebol de areia e sessões de vídeo. O local possui também centro de estética e uma butique. A diária para o período de 21 de dezembro a 2 de janeiro custa a partir de R$ 2.150,00, com pensão completa, avaliação médica e exames laboratoriais. O pagamento pode ser feito à vista com desconto de 5% ou em 4 vezes sem juros. Telefone para reserva: 0800-552717. Spa Recanto ? Este spa fica em Cabreúva, cidade a 80 quilômetros da Capital de São Paulo. O lugar oferece 5 refeições diárias de até 1.200 calorias para quem deseja emagrecer ou apenas manter a forma, com acompanhamento médico e de nutricionista. O roteiro conta com as seguintes atividades: caminhadas, hidroginástica, terapias de relaxamento, dança, hidromassagem, sauna, quadra de squash, sala de ginástica e musculação, campo de futebol e serviços de estética, cinema, massagens, bronzeamento artificial e lavanderia. Os preços dos pacotes, entre 27 de dezembro e 1 de janeiro ou entre 31 de dezembro e 5 de janeiro, variam entre R$ 700,00 e R$ 1.900,00, com pensão completa. Telefone para reserva: (0xx11) 4528-4535. Spamed Guarujá ? Localizado no litoral paulista, oferece uma série de programas de emagrecimento e de dieta para manutenção da forma física. No roteiro, estão programas como: massagem, drenagem linfática, hidratação capilar, sauna, fisioterapia médica e estética, sala de musculação, karaokê, jantar com música ao vivo, dança de salão, jogos de salão e palestras. O pacote de Natal entre os dias 20 e 26 de dezembro sai por R$ 2.228,48, no apartamento individual, com pensão completa, exames laboratoriais e tratamentos estéticos. O pagamento pode ser feito em 3 vezes sem juros. Telefone para reserva: 0800-172217. Spa Rosita Garden ? Este spa fica na região de Serra de Negra, no interior de São Paulo, a mil metros de altitude. A cidade é conhecida pelos tratamentos de águas medicinais. O spa oferece dietas de 1.200 calorias, avaliação médica, bingo, karaokê, hidroginástica, caminhadas, aulas de dança, pólo aquático, aulas de ginástica e tratamentos estéticos. O pacote de Natal entre os dias 20 e 25 de dezembro sai por R$ 1.500,00, e o de réveillon entre os dias 27 de dezembro e 1 de janeiro custa R$ 2.500,00, com pensão completa e avaliação médica. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes. Telefone para reserva: (0xx19) 3892-6292. Sete Voltas ? O spa possui 37 suítes equipadas com ar condicionado, aquecimento central, TV e telefone. A programação inclui tratamentos estéticos e fisioterapêuticos, além de serviços de massagistas e cabeleireiros. Para o lazer dos turistas, o spa dispõe de 2 piscinas, quadra de tênis, salão de jogos, sala de ginástica e musculação, passeios a cavalo, biblioteca e sala de vídeo. O lugar ainda oferece uma série de tratamentos opcionais como depilação, hidratação corporal, nutrição facial e tratamento capilar. O valor da diária para o período de réveillon é de R$ 500,00 no apartamento single, com pensão completa e assistência médica. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros. Telefone para reserva: (0xx11) 4534-7800. Spa Petit Village ? Localizado na cidade de Itaipava, no interior do Rio de Janeiro, o spa fica cercado por montanhas e vales. Os visitantes ficam acomodados em chalés ou suítes com TV, frigobar e telefone. O roteiro oferece atividades como caminhadas, hidroalongamento, ginástica localizada, sala de musculação, tratamentos estéticos, 2 piscinas, sala de leitura, karaokê e sala de carteado. Os preços das diárias são a partir de R$ 129,00, com pensão completa. O pagamento pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros. Telefone para reserva: (0xx24) 2222-2582.