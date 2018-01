Spa: entre em forma na Páscoa As pessoas que pretendem fugir dos ovos de chocolate, bombons e colombas podem aproveitar o feriado para entrar em forma ou realizar um tratamento médico e estético nos spas. Os spas estão oferecendo pacotes que vão de 11 a 15 de abril. Outra opção para quem procura um spa é consultar a empresa Spa Shop, especializada em agenciar e reservar lugares nem spas das principais capitais brasileiras. O telefone do Spa Shop é (0xx21) 255-3018. Além das atividades físicas e tratamentos médicos, os spas oferecem alguns tratamentos alternativos e estéticos que nem sempre estão inclusos em contrato. Por isso, o consumidor deve ficar atento à programação completa a que tem direito antes de assinar o contrato. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado. Consulte também o caderno de turismo do jornal "O Estado de S. Paulo", que sai toda terça-feira, do "Jornal da Tarde", que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo a programação de alguns lugares disponíveis para reserva. Spa Médico São Pedro - Localizado em Sorocaba, no interior de São Paulo, este spa possui uma equipe de 17 médicos que desenvolvem uma programação adequada para cada visitante. As atividades programadas para Páscoa são: bingo, teatro, gincanas, jogos recreativos, aulas de dança, aeróbica, karaokê, torneio de cartas, vôlei de praia, aulas de ginástica, caminhadas, futebol de areia e sessões de vídeo. O local possui também centro de estética e uma butique. As diárias para o período entre 12 e 15 de abril custam entre de R$ 160,00 e R$ 400,00, para acomodações em apartamento duplo com ar condicionado, som, TV, frigobar e telefone, com pensão completa. O pagamento pode ser feito à vista com desconto de 5% ou em 5 vezes sem juros. Telefone para reserva: 0800-552717 Spa Recanto - Este spa fica em Cabreúva, cidade que fica a 80 quilômetros da Capital de São Paulo. O lugar oferece 5 refeições diárias de até 1.200 calorias para quem deseja emagrecer ou apenas manter a forma. O roteiro conta com as seguintes atividades: caminhadas, hidroginástica, terapias de relaxamento, dança, hidromassagem, sauna, quadra de squash, sala de ginástica e musculação, campo de futebol e serviços de estética e lavanderia. O pacote para os dias 12 e 15 de abril, custa de R$ 435,00 a R$ 825,00 por pessoa com pensão completa. O pagamento pode ser feito à vista 5% ou pode ser parcelado em 30% do valor do pacote no ato da reserva, 35% na chegada ao spa e o restante com um cheque pré-datado para 30 dias após a entrada no spa. Telefone para reserva: (0xx11) 4528-4535 Viktoria Garden - Suas acomodações têm o estilo das casas de cura européias. Localizado em Itapecerica da Serra, cidade da Grande São Paulo, este spa oferece 2 piscinas naturais, salão de jogos, quadra de tênis, trilhas para caminhadas, banho de ervas, massagem terapêutica, palestra sobre reeducação alimentar e tratamentos estéticos em geral. O pacote entre os dias 11 e 15 de abril sai por R$ 654,00 em apartamento duplo com pensão completa. O pagamento pode ser parcelado em 3 vezes sem juros, com a primeira parcela de 40% do valor do pacote na reserva e o restante em dois cheques pré-datados para 30 e 60 dias, ou à vista com desconto de 5%. Telefone para reserva: (0xx11) 4147-1467. Spamed Guarujá - O spa, localizado no litoral paulista, oferece uma série de programas de emagrecimento e de dieta para manutenção da forma física. No roteiro estão programas como: massagem, drenagem linfática, hidratação capilar, sauna, fisioterapia médica e estética, sala de musculação, karaokê, jantar com música ao vivo, dança de salão, jogos de salão e palestras. Entre os dias 12 a 15 de abril a diária custa R$ 295,30 para uma pessoa. O casal paga R$ 239,44 a diária, com pensão completa. O pagamento pode ser feito em até 6 parcelas sem juros. Telefone para reserva: 0800-172217. Spa Rosita Garden - Este spa fica na região de Serra de Negra, no interior de São Paulo, a mil metros de altitude. A cidade é conhecida pelos tratamentos de águas medicinais. O spa oferece dietas de 1.200 calorias, avaliação médica, bingo, karaokê, hidroginátisca, caminhadas, aulas de dança, pólo aquático, aulas de ginástica e tratamentos estéticos. A coordenação é realizada por nutricionistas e professores de educação. Os valores dos pacotes para o feriado custam a partir de R$ 630,00, com pensão completa. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros ou à vista com desconto de 5%. Telefone para reserva: (0xx19) 3892-6292. Sete Voltas - O spa possui 37 suítes equipadas com ar condicionado, aquecimento central, TV e telefone. A programação inclui tratamentos estéticos e fisioterapêuticos, além de serviços de massagistas e cabeleireiros. Para o lazer dos turistas, o spa dispõe de 2 piscinas, quadra de tênis, salão de jogos, sala de ginástica e musculação, passeios a cavalo, biblioteca e sala de vídeo. O lugar ainda oferece uma série de tratamentos opcionais como depilação, hidratação corporal, nutrição facial e tratamento capilar. O pacote para o feriado entre os dias 11 e 15 de abril custa R$ 578,00, com pensão completa. O pagamento pode ser feito em até 4 vezes sem juros. Telefone para reserva: (0xx11) 4534-7800. Spa Petit Village - Localizado na cidade de Itaipava, no interior do Rio de Janeiro, o spa fica cercado por montanhas e vales. Os visitantes ficam acomodados em chalés ou suítes com TV, frigobar, banheiro privativo e telefone. O roteiro oferece atividades como caminhadas, hidroalongamento, ginástica localizada, sala de musculação, tratamentos estéticos, 2 piscinas, sauna, sala de leitura, karaokê e sala de carteado A pensão completa dá direito a 6 refeições diárias e uma massagem anti-estresse. Os preços dos pacotes para o período de 11 a 16 de abril variam de R$ 360,00 a R$ 1.100,00, com pensão completa. O pagamento pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros. Telefone para reserva: (0xx24) 222-2582 Spa Med Campus Sorocaba - Com 1.200 metros quadrados de área verde e 160 apartamentos, este spa do interior de São Paulo é ideal para quem pretende relaxar no campo. O spa oferece dietas com até 6 refeições por dia e realiza exames laboratoriais como hemograma, glicemia, urina e teste de função respiratória. Para os momentos de lazer, o lugar oferece sauna, hidromassagem, sala de ginástica e musculação, piscina aquecida, ginásio poliesportivo, terapia ocupacional, shows musicais, aulas de tênis e aulas de dança. Os pacotes de 7 dias variam de R$ 896,00 a R$ 2.051,00, com pensão completa. O pagamento pode ser parcelado em até 5 vezes sem juros ou à vista com até 4% de desconto. Telefone para reserva: (0xx15) 227-2323 ou 0800-550023. Spa Maria Bonita - Localizado na região de Friburgo, no interior do Rio de Janeiro, este spa possui uma área de 500 mil metros quadrados e capacidade para 88 pessoas em acomodações com telefone, TV e banheiro privativo. A programação inclui atividades como caminhadas, dança de salão, yoga, alongamento, meditação, palestras, aulas de culinária, avaliação médica, piscinas, jogos de salão e sauna e serviços estéticos em geral. Os preços do pacote individual, entre os dias 11 e 15 de abril, começam em R$ 450,00 com pensão completa. O pagamento pode ser realizado em 2 vezes sem juros. Telefone para reserva: (0xx21) 537-0203.