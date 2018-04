SPB altera regras de aplicações A estréia do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), hoje, altera alguns processos adotados para a circulação do dinheiro pelos bancos. A maior parte das mudanças é motivada pela possibilidade de circulação instantânea de dinheiro no mercado. Cheques e DOCs eram, até sexta-feira, a única opção para transferências de altos valores - compensados apenas no dia seguinte ao da transação. Quem quiser aplicar em fundos de investimento com início de rendimento no mesmo dia terá de emitir uma Transferência Eletrônica Disponível (TED). De outra forma, o dinheiro passará a render apenas no dia seguinte. Até sexta-feira, era comum bancos remunerarem o valor ainda a ser compensado, mas agora terão perdas se mantiverem essa rotina. Os horários de captação dos fundos para que o dinheiro passe a ser remunerado no mesmo dia serão diversos e anteriores ao fechamento das atividades do mercado financeiro, segundo cartilha da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban). Poderão ser agendadas aplicações com antecedência e, à medida que o limite de R$ 5 milhões para operações com TEDs deixar de existir, devem surgir novas regras para a entrada e saída de recursos, que devem ser previamente comunicadas aos cotistas. Alguns bancos descontarão ainda dos fundos o juro referente a um dia, para adaptação dos resgates, antes feitos em DOCs e, agora, em TEDs. Os cheques administrativos - assinados pelos bancos - também serão extintos com o novo SPB. Como a operação pela TED é processada em tempo real, será possível quitar uma dívida no mesmo dia que o dinheiro deixar a conta corrente, evitando a cobrança de mais um dia do juro. A agilidade da operação, feita online, exige também mais atenção do correntista, pois impede que o pagamento seja sustado. As transferências entre correntistas, segundo o diretor-executivo do Grupo Santander-Banespa, Osias Brito, também terão maior velocidade, maior garantia de crédito, maior comodidade e segurança. Bolsa Os negócios com ações, independentemente do valor, serão feitos unicamente por meio de TEDs. Mas, como as TEDs não podem ter valor inferior a R$ 5 milhões, por enquanto o investidor poderá enfrentar dificuldades. CDBs Quem investir em CDBs por TEDs ganhará um dia a mais de rendimento, diz o diretor de Liquidação e Custódia do Citibank e membro da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), Pedro Luiz Guerra. "Haverá duas taxas para CDBs, variando conforme sua forma de venda." O que não muda O vice-presidente do Bradesco, Júlio Araújo, afirma que, a partir de amanhã, os correntistas do banco poderão continuar realizando as mesmas transações que faziam na semana passada. "O período de transição termina em agosto, até lá as transações serão feitas sem custos extras." Araújo refere-se à sobretaxa cobrada para cheques e DOCs emitidos com valores acima de R$ 5 mil a partir daquele mês. As transações que não sofrerão nenhuma mudança vão além e incluem boletos bancários, extratos - ainda diários -, a tributação das negociações e os prazos da poupança. Guerra acrescenta que não será cobrado juro do cheque especial se faltar saldo na conta durante o dia.