SPB: até 7 de julho TED não terá mais piso A redução para zero do piso de R$ 5 milhões, estabelecido pelos bancos para as Transferências Eletrônicas Disponíveis (TEDs) com os clientes deverá ser feita até o dia 7 de julho e esta é uma exigência do Banco Central junto aos bancos, informou o diretor de Política Monetária do BC, Luiz Fernando Figueiredo. Ele esclareceu que a queda deste valor poderá ser antecipada pelos bancos, à medida que se sentirem seguros para transacionar um volume maior de operações no sistema. Figueiredo disse, ainda, que a limitação dos R$ 5 milhões para o início de funcionamento do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) na próxima segunda-feira vale apenas para as TEDs com os clientes. Não valerá para os negócios realizados no interbancário, assim como os negócios nas Bolsas de Valores e BM&F. O diretor do BC ressaltou que acha natural que exista uma certa aflição pela proximidade da estréia do SPB, em parte até pelo grande esforço de operações de contingência que estão sendo planejadas. Contudo, disse acreditar que a implantação não deverá trazer maiores problemas.