SPB: Bancos não poderão cobrar juros por hora Os bancos não poderão cobrar taxa de juros de seus clientes por crédito eventual durante horas ou segundos de um dia. O chefe adjunto do Departamento de Operações Bancárias do Banco Central (Deban-BC), José Marciano, explicou que essa é uma das principais dúvidas sobre o novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que começa a vigorar no dia 22, a menos de duas semanas. Em palestra na sede do Rio do BC, Marciano disse que "não existe e não pode ser cobrada taxa de juro intradia". Ele afirmou que, da mesma forma, os bancos poderão usar, sem custos, os R$ 64 bilhões que estão hoje depositados compulsoriamente no Banco Central para dispor de recursos durante o dia, desde que devolvam o dinheiro aos depósitos compulsórios do BC no mesmo dia. O Banco Central não cobrará juros. De acordo com o chefe adjunto do Deban, as transferências eletrônicas disponíveis (TEDs) entre contas de um mesmo titular estarão automaticamente isentas da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). A mudança no sistema de pagamentos também não afeta em nada os cheques pré-datados, como, segundo Marciano, temem muitos comerciantes. Marciano afirmou que muitos empresários e executivos temem ter que controlar seus recebimentos e pagamentos a cada momento de um dia. "Isso não vai ser necessário. É natural que o banco dê um crédito durante o dia para a empresa com conta garantida ou pessoa com cheque especial sem que para isso cobre juros se o crédito for para o mesmo dia", disse. Ele afirmou, porém, que dar ou não esse crédito dependerá da vontade de cada banco em relação a cada cliente. Marciano esclareceu ainda que o BC autorizou os bancos a inicialmente usarem a TED só para transferências acima de R$ 5 milhões, mas com exceções, como a de pagamentos de cartão de crédito e de débito. Marciano disse que o BC está insistindo para que as tarifas para TEDs sejam mais baixas que as de cheques e Documentos de Operação de Crédito (DOCs), já que o custo operacional da transferência eletrônica é menor do que o dos depósitos tradicionais e dão mais segurança. Ele afirmou também que a tarifa é um dos principais instrumentos para os bancos induzirem os seus clientes a movimentarem valores acima de R$ 5 mil pela TED em vez de por cheque ou DOC. Segundo Marciano, outra das principais dúvidas sobre o SPB é sobre o uso de cheque para valores acima de R$ 5 mil. Ele afirmou que não será proibido o uso de cheque para valores acima de R$ 5 mil nem o uso da TED para valores menores do que R$ 5 mil, mas os bancos deverão desestimular o uso de cheques acima desse valor. Isso porque os bancos terão que reduzir em 20% até agosto os valores dos cheques compensados em relação à média entre fevereiro de 2001 e janeiro de 2002.