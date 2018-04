SPB: bancos prometem TED para fim de julho A Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) anunciou ontem que os bancos passarão a oferecer a Transferência Eletrônica Disponível (TED) - um tipo de DOC que será compensado em tempo real ou no mesmo dia - de qualquer valor a partir do fim de julho. O serviço fará parte do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) que começa a funcionar a partir de segunda-feira. Os bancos confirmaram, no entanto, que por enquanto fica valendo a decisão da Febraban de que apenas bolsas e corretoras poderão fazer TEDs menores que R$ 5 milhões. Isso significa que as corretoras continuarão com o descasamento entre os pagamentos que recebem dos clientes, por cheques e DOCs, e os que têm de fazer com o novo sistema, no mesmo dia. Portanto, as corretoras devem continuar a pedir o pagamento dos clientes pela compra de ações em dinheiro ou com um dia de antecedência. O coordenador de Divulgação do SPB, José Carlos de Lima Abreu, afirmou que todos os sistemas de transferência de recursos usados atualmente, a princípio, continuarão a existir. Porém, reconheceu que cheques e DOCs emitidos por clientes acima de R$ 5 mil, a partir de agosto, sofrerão a incidência de tarifas extras. A TED não será, necessariamente, mais barata do que o DOC, como era esperado, diz Lima Abreu. "Nas agências, ambas têm custos similares, o custo da TED deverá cair em transferências por meio do telefone e pela Internet", acrescenta. Adaptação Comerciantes e indústrias que recebem valores pequenos de clientes e fazem pagamentos altos a seus fornecedores terão de adaptar seus contratos ao novo SPB, disse Reinaldo Rios, diretor Setorial de Operações de Tesouraria da Febraban. Isso acontece por conta do limite entre os valores que passarão a ser transferidos pelo SPB e os que continuarão a ser negociados pelo sistema de liquidação atual. Rios diz que as empresas terão duas opções: negociar com fornecedores a taxa de juro overnight, por conta do recebimento no dia seguinte e dos compromissos a serem quitados em tempo real, ou tentar antecipar faturamentos e postergar pagamentos. As empresas não terão de controlar seu fluxo de caixa a cada minuto, ressaltou. "Não haverá problema se permanecerem com conta corrente negativa durante um período." Os bancos não cobrarão juro sobre limites usados durante o dia, porque também não pagarão para obter esses recursos com o Banco Central. Osias Brito, diretor-executivo do grupo Santander-Banespa, diz que essa distorção de prazo será corrigida. Para ele, assim que o limite cair, todas as empresas já deverão estar inseridas no sistema do novo SPB. "As mudanças ocorrerão de cima par baixo, porque as maiores empresas exigirão que as menores negociem também em tempo real, dentro do novo sistema." Poucas empresas terão problemas com o SPB, afirma Brito. Em quatro meses, quando todas as regras do novo sistema estiverem em vigor, elas já terão adaptado seus contratos com fornecedores e consumidores, disse.