SPB: clientes devem conhecer mudanças antes O novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que definirá novas regras para compensações de cheques, saques, depósitos e resgates, deverá entrar em vigor a partir de 2002. Diante disso, os bancos tem até o final deste mês para informarem as mudanças aos seus correntistas sobre as novas medidas. No entanto, a Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) acredita que esse prazo deverá ser prorrogado para o mês de setembro. "As regras ainda não estão claras e a informação antecipada demais aos clientes de bancos poderia gerar mais confusão do que esclarecimento", afirma o vice-presidente da Anbid, Marcelo Giufrida. "Em reuniões com as entidades do sistema financeiro para debater o novo sistema de pagamentos, foi solicitado o adiamento desse prazo e o Banco Central deve analisar e atender o nosso pedido", ressalta o vice-presidente. Ainda, segundo ele, os cotistas de fundos de investimento devem ser pouco afetados. "As mudanças ocorrerão no âmbito operacional dos bancos e não terão grandes efeitos na vida cotidiana dos clientes", afirma.