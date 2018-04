SPB dará condições para queda gradual de juros em 6 meses O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Luiz Fernando Figueiredo, disse que o Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB) deve reduzir a inadimplência, por ser eletrônico e exigir saldo disponível em conta para as operações, e propiciará condições para uma redução gradual dos juros nos próximos seis meses. De acordo com ele, o sistema ficará mais líquido (ao operar com recursos disponível), com menores riscos, resultando em queda na taxa de juros.