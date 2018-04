SPB faz corretoras pedirem dinheiro adiantado a clientes O novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) só estréia segunda-feira, mas já está causando problemas no mercado. Para corretoras e a Bovespa, na verdade o SPB começou nesta quarta-feira porque as operações com ações são liquidadas no terceiro dia útil depois do negócio. Ou seja, as compras de ações feitas hoje serão liquidadas na segunda-feira, dia de estréia do SPB. Até algumas semanas atrás, as corretoras estavam prevendo uma estréia mais tranqüila, até que os bancos decidiram iniciar o SPB aos poucos, começando apenas por transações acima de R$ 5 milhões. A decisão provocou "um problema seríssimo de descasamento" para as corretoras, segundo um corretor. Dinheiro Com o sistema antigo de pagamentos, a corretora, ao vender uma ação hoje, teria combinado com o cliente que depositasse um cheque na segunda-feira. Mesmo sem o dinheiro disponível, ela poderia liquidar a operação na própria segunda. Agora, com o SPB, a liquidação terá de ser feita com dinheiro disponível. Antes da decisão dos bancos, as corretoras planejavam apenas pedir que os clientes passassem uma Transferência Eletrônica Disponível (TED), uma espécie de DOC mais ágil, na própria segunda. Acontece que, com a decisão de entrar no SPB aos poucos, os bancos não vão oferecer TEDs de qualquer valor tão cedo. Portanto, a partir de segunda, as corretoras terão de fazer seus pagamentos em tempo real e receber dos clientes da forma antiga. Para resolver o descasamento, elas estão pedindo aos clientes que paguem pelas ações um dia antes, no caso de cheques ou DOCs, ou em dinheiro no dia de sempre. A BM&F também anunciou hoje que, a partir de sexta-feira, só vai aceitar reservas em dinheiro.