SPB faz surgir nova carreira: piloto de reservas O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que entra hoje em vigor, afeta, além da dinâmica do setor financeiro, a carreira de profissionais do segmento bancário. Para atender aos novos padrões do SPB, as instituições criaram uma nova função em seus quadros - o piloto de reservas. Ele é considerado a figura essencial para o controle do caixa do banco em tempo real, uma profissão até então inédita no Brasil. O País atuava com compensação apenas no final do dia. Essa função nasceu casada com uma nova exigência: a de que os pagamentos não poderão ultrapassar os limites das reservas bancárias ao longo do dia. Saldos negativos temporários, a partir de hoje, serão cobertos pelo Banco Central (BC) sem nenhum custo mediante devolução até o fim do expediente. E é a isso que o piloto deve estar atento. Como a tarefa faz parte de assuntos estratégicos dos bancos, o poder de intervenção do piloto é variável, de acordo com a instituição. Ponto pacífico é que ele terá de acompanhar o desenvolvimento de todas as transações online. "A necessidade de contratação ainda não ocorreu de forma direta", diz José Mauro da Silva, diretor de Negócios da Multi-Rede, empresa que criou a infra-estrutura da rede do SPB. "O próprio BC tem recomendado aos bancos que aloquem profissionais dos seus quadros." Ele adverte que a capacitação não foi total e que o treinamento deve continuar. "Em geral, os bancos recrutaram profissionais da sua tesouraria. São pessoas com conhecimento do mercado financeiro, com visão de negócios abrangente e experiência", diz Luiz Roberto Amato, diretor de Tecnologia do Lloyds TSB. O Lloyds investiu R$ 3 milhões para se integrar ao SPB. O valor foi rateado em investimentos em tecnologia, revisão de processos administrativos, treinamento de pessoas e contratação. "É uma oportunidade que proporcionará a valorização na carreira. É uma função nova e quem está nela irá aprender muito e de forma mais profunda. A importância desse profissional é muito grande." No Lloyds TSB, a dupla João de Moraes Miranda e José Paulo Urgal assume a missão de pilotos de reservas. Nesta primeira semana, o horário de trabalho de ambos será das 6h30 às 18h30. Depois eles esperam uma jornada mais branda. Miranda atuava como analista júnior e Urgal na tesouraria. "Tenho me dedicado ao SPB há um ano e essa realocação interna me deu oportunidade de aprender muito sobre finanças e administração, áreas nas quais estou buscando especialização", conta Miranda. Formado em Engenharia Elétrica, ele se mostra ponderado. Diz que só o tempo irá mostrar o quanto essas novas atribuições irão valorizar sua carreira. De imediato, ele colhe frutos. "Tenho mais autonomia, sou mais ouvido e aponto pontos críticos." Valorização A opinião de Miranda traduz um pensamento comum no setor. Há no mercado uma discreta expectativa de que, com o tempo, o pleno funcionamento do sistema valorize os profissionais que estão lidando diretamente com a instalação e operação do SPB. Futuramente, corretoras e empresas que terão de aderir às novas regras estarão de olho nesses profissionais, avalia Denys Monteiro, head hunter da Fesa, especializada no mercado financeiro. Valéria Areas Coelho, superintendente técnica da Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto (Andima), diz que por ser uma ocupação que lida com informações sigilosas dos bancos, as intituições promoveram realocação de pessoal interno. "O piloto terá de monitorar também mensagens recebidas do Banco Central, além de fazer o controle de previsões futuras." O WestLB Banco Europeu aproveitou sua mão-de-obra na área operacional, no chamado "back office". Esse foi o caso de Andrea Videira. Formada em Economia pela Universidade Mackenzie, com MBA em Gestão Financeira e Risco pela USP, ela está há sete anos no WestLB, onde já trabalhou também na apuração de resultados gerenciais. Ela é a responsável pelas definições e testes para a adequação dos sistemas ao SPB.