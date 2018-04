SPB já está em funcionamento, diz Febraban O diretor setorial de operações de Tesouraria da Febraban, Reinaldo Rios, disse já ocorreu o início de operações do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Ele afirmou que o sistema iniciou a operação de forma "suave, normal". Segundo o diretor, o SPB está "em plena cirgurgia" - referindo-se à complexidade da operação de estréia do Sistema. Rios explicou que a Febraban criou uma sala de controle no 22º andar do prédio da sede, na Zona Central de São Paulo, que vai promover a troca de informações entre as instituições financeiras e entre elas e as clearings. Esta sala centralizará todas as informações do Comitê Gestor para Impantação do SPB. Embora as agências ainda não estejam abertas ao público, as tesourias dos bancos já estão conectadas ao novo sistema, que está em funcionamento. Leia no especial: "Seu dinheiro vai circular mais rápido"