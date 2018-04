SPB não afeta empresas no início, diz ACSP A entrada em vigor do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) não afeta as atividades empresariais, pelo menos nesta primeira etapa, assegura o presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alencar Burti. Em nota distribuída à imprensa, Burti explica que a liquidação em tempo real de operações com valor igual ou superior a R$ 5 milhões não altera o cotidiano das empresas. Mas acrescenta que a atenção ao SPB é necessária, pois, quando as transações a partir de R$ 5 mil forem feitas pela Transferência Eletrônica Disponível (TED), o varejo terá de trabalhar com uma administração rigorosa do fluxo de caixa para evitar saques a descoberto. "O problema maior será para as empresas que recebem muitos cheques de baixo valor, cuja compensação se dá em 24 ou 48 horas para pagamentos com valor superior a R$ 5 mil", diz ele. Inicialmente, o Banco Central tinha acertado essa mudança de piso de R$ 5 milhões para R$ 5 mil das TED para agosto. A data, entretanto, pode ser revista para o varejo. Alencar Burti acredita que os empresários devem ajustar-se às novas regras, criando controles financeiros e negociando com seus fornecedores e com os bancos os prazos de pagamento para evitar o descasamento. Para as micro e pequenas empresas, a mudança de patamar do SPB pode implicar a necessidade de investimentos em tecnologia e capital de giro, segundo Burti. O presidente da ACSP sugere que o Banco Central crie alguma linha de crédito especial com essa finalidade, "utilizando-se de redução dos depósitos compulsórios dos bancos para permitir prazos e juros adequados". Leia no especial: "Seu dinheiro vai circular mais rápido"