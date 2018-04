SPB pode reduzir os seus gastos com banco O novo Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB) fez sua estréia ontem sem problemas e não deve mudar a vida do correntista comum. O que pode mudar, a médio prazo e para melhor, é o preço das tarifas bancárias, que deve cair, segundo o superintendente da Câmara Interbancária de Pagamentos, Paulo Mallmann. "As tarifas cobradas hoje são maiores do que as que serão cobradas para a Transferência Eletrônica Disponível (TED). A nova transação vai implicar num custo bem mais baixo tanto para os clientes quanto para os bancos". Segundo Mallmann, o SPB deverá ser implantado de forma gradual, com quantidade reduzida de transações, que passaram a ser processadas eletronicamente, em tempo real. "As transações com valores superiores a R$ 5 milhões e aquelas ligadas à liquidação de operações realizadas nos dias anteriores na BM&F e na Bolsa de Valores de São Paulo serão as primeiras a usar a TED. Cerca de mil transações por dia com origem em clientes deverão usar o sistema". Além dessas transações, explicou, também farão parte do esquema as operações com títulos públicos. Mallmann informou que, a partir de julho, os clientes da rede bancária que quiserem transferir qualquer quantia de um banco para outro em favor de um credor já poderão dispor da TED. Para ele, o Banco Central quer que, exatamente a partir de julho, todas as transações sejam feitas dessa maneira, mas com cautela. "Como esse é um sistema em que não há estorno da transação, é preciso que o banco que manda, aquele que recebe e o próprio Banco Central tenham certeza de que os dados inseridos na transação eletrônica sejam precisos. É preciso que seja dado um tempo para que os sistemas dos bancos possam fornecer essa garantia". O superintendente da CIP acredita que, no prazo máximo em um ano, a clientela já deverá estar fazendo de 300 mil a 500 mil transações por dia. O diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, informou que o volume das operações feitas ontem no novo SPB foi de cerca de R$ 49,3 bilhões - um pouco acima do esperado pelo BC. Segundo ele, o primeiro dia do SPB foi tranqüilo, sem problemas significativos. SPB não diminuirá risco Brasil, ainda A agência de classificação de risco Fitch Ratings contrariou ontem a previsão do BC de que o SPB terá um impacto logo no risco Brasil. Apesar de considerar a adoção do SPB como um fator benéfico ao País, o diretor para instituições financeiras da Fitch Ratings, Peter Shaw, não acredita que o novo sistema terá peso importante na redução da taxa de risco do Brasil, pelo menos no curto e médio prazos. "É um avanço, mas o risco Brasil é condicionado por outros fatores". Ele analisou o SPB como positivo para o País por dois motivos básicos: "Esse sistema limita os riscos do sistema financeiro e agiliza e barateia as negociações, beneficiando os integrantes do mercado".