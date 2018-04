SPB tem boa estréia e foco vai para política Passada a estréia, o SPB começa a deixar de ser o centro das atenções do mercado para dar lugar às expectativas em torno do noticiário político. Há dias, rumores sobre resultados de pesquisas de intenção de voto influenciam o comportamento do mercado financeiro, mas a falta de liquidez provocada pela entrada em funcionamento do SPB abafou parte da influência desses boatos. Segundo especialistas, a normalidade dos negócios só deve ser retomada em, aproximadamente, uma semana. Mesmo assim, os primeiros temores com o SPB passaram e as pesquisas eleitorais que estavam sendo aguardadas começam a vir a público confirmando, em parte, os comentários sobre a trajetória dos candidatos na preferência do eleitorado. O impacto em negócios foi antecipado ontem provocando a alta das cotações, mas pode voltar hoje à cena. "A alta das cotações ontem já embute o resultado ruim das pesquisas", disse um operador. Os dados do levantamento da Vox Populi divulgados hoje mostraram o candidato petista, Lula, com 39% das preferências. Segundo esse instituto, Serra continuaria na segunda colocação, mas estaria registrando queda de quatro pontos porcentuais, para 19%. Isso representa um empate técnico com o terceiro colocado, Garotinho, que detém 16% das intenções de voto. Embora o maior medo do mercado seja a queda de Serra para a terceira posição, o recuo mostrado nessa pesquisa não agrada. Por isso, os rumores em torno do resultado do levantamento do Ibope, que será divulgado ao final da tarde de hoje, devem ganhar ainda mais espaço e podem voltar a mexer com as cotações. Além dos comentários em torno das eleições, o noticiário nacional hoje inclui a divulgação dos dados das contas externas. Relacionado ao tema, vale lembrar que o Banco Mundial incluiu o Brasil numa relação de países que têm dívida que não dá para administrar. O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, reagiu ontem a essa avaliação e apresentou números para convencer investidores de que ela não é correta. Dados bons de contas externas, hoje, ajudariam-no nessa missão, pelo menos junto ao mercado interno. Na Câmara continuam os procedimentos em torno da esperada votação da CPMF. Além disso, o presidente do PFL, Jorge Bornhausen, começa a definir junto com as demais lideranças do partido qual o caminho nas eleições presidenciais. No cenário internacional, os analistas devem acompanhar com atenção o andamento da economia e da política argentinas. Já há rumores de que o presidente Duhalde pode deixar o poder se seu plano não for aprovado. Isso e a crise do sistema bancário estão trazendo o país vizinho de volta ao centro das atenções do mercado brasileiro. Nos EUA, o destaque deve ser o pronunciamento do presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, às 11 horas. Mas, antes disso, às 10 horas, o mercado pode reagir também aos dados de vendas no varejo. Além disso, continuam a ser divulgados balanços. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial estava sendo cotado a R$ 2,3490 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,30% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,730% ao ano, frente aos mesmos 18,710% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 0,99%.