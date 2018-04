SPB tem boa estréia, mas Bolsa cai Durante as primeiras horas de seu funcionamento, o Sistema Brasileiro de Pagamentos (SPB) operou a contento, mas isso não impediu que o volume de negócios no mercado financeiro repetisse os números baixos verificados na quinta e sexta-feira passadas. O grande temor com a estréia do novo sistema acabou não se concretizando e poderia até ser classificada como um sucesso. No entanto, os operadores alertam que o grande teste vai ocorrer entre 14h e 15h, quando será feita a liquidação parcial dos negócios. O que vem mexendo com os ânimos dos investidores é a divulgação de balanços de empresas do setor de telecomunicações, o que derrubou as principais bolsas de valores do mundo. As ações do setor de telecomunicações desabaram contaminadas pela queda dos papéis nos EUA e na Europa por causa dos balanços ruins divulgados pela WordCom na sexta-feira à noite e pela sueca Ericsson esta manhã. Há pouco, o Ibovespa, índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, registrava uma queda de 2,24%. Outro motivo para o pessimismo que tomou conta do mercado é a expectativa com a divulgação de uma nova pesquisa eleitoral, que estaria para sair entre hoje e amanhã. Os rumores da semana passada de que a pesquisa mostraria o pré-candidato do PSB, Anthony Garotinho, na frente do pré-candidato do PSDB, José Serra, se tranformaram em números, embora ainda não confirmados oficialmente. Segundo a versão que circula nas mesas de operações, essa pesquisa do Ibope vai mostrar Lula com 38% das preferências seguido por Garotinho, com 21% e Serra com 17%. Já a Argentina, que decretou feriado bancário e cambial esta semana até a aprovação do plano Bonex pelo Congresso, voltou a ser motivo de preocupação. O medo é de que a crise vivida pelo sistema bancário argentino acabe de alguma forma contaminando o humor do investidor em relação ao Brasil. Há pouco, o dólar comercial estava cotado a R$ 2,3400 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,30% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,690% ao ano, frente aos mesmos 18,570% ao ano negociados na sexta-feira.