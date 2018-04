SPB vai reduzir despesas do governo A entrada em operação do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) vai reduzir substancialmente as despesas do governo. Segundo declarações do chefe do departamento de Mercado Aberto do Banco Central, Sérgio Goldenstein, nos últimos anos o BC teve de cobrir prejuízos dos bancos que quebraram, num montante de R$ 12 bilhões, a partir do Plano Real. Esse número, segundo ele, se soma aos R$ 16,9 bilhões que o governo assumiu em decorrência do Programa de Reestruturação do Sistema Financeiro (Proer). De acordo com Goldenstein, ao contrário dos adiantamentos para o Proer, em que ainda há perspectiva de recuperação de alguns créditos, no caso dos R$ 12 bilhões, este "é dinheiro totalmente perdido". Esse valor refere-se ao saldo devedor dos bancos que quebraram e que foram cobertos pelo BC nos últimos anos. "É como se os bancos que quebraram tivessem cheque especial no Banco Central e deixassem esse valor a descoberto para ser pago pelo governo", afirmou. Prevenção O BC vai tomar medidas preventivas para evitar problemas no início do funcionamento do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Uma das decisões é que o BC irá dar liquidez aos bancos na véspera de entrada do SPB, programada para o próximo dia 22. Segundo Goldenstein, os empréstimos serão concedidos a taxas de mercado, mas os bancos poderão tomar um volume de recursos que se sentirem confortáveis. "Cada banco faz a conta de quanto vai querer de dinheiro para o início das operações do SPB", disse o executivo, em entrevista após reunião no Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros (IBEF). Outra medida preventiva é que o BC voltará a fazer a "zeragem automática" dos bancos no final do dia. Atualmente, quando os bancos ficam com reservas bancárias negativas (devedores junto ao BC), o Banco Central zera as operações, mas com taxas punitivas, cerca de seis pontos percentuais abaixo da selic. A intenção é que até junho essa operação de zeragem seja feita com taxas não punitivas, disse o executivo.