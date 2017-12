SPC amplia horário de atendimento ao público Para quem está com prestações atrasadas, a chegada do 13º é uma boa oportunidade para reguralizá-las. O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) acredita que essa será a atitude da maioria dos consumidores inadimplentes. A expectativa é de um aumento de 10% no número de interessados em retirar o nome do cadastro de inadimplentes em dezembro. Em função disso, a entidade vai ampliar o horário de atendimento e trabalhar aos sábados, a partir do dia 4. O SPC vai atender das 8h às19h nos dias úteis e aos sábados das 8h às 13h no endereço: Rua General Carneiro, 79, Centro. Não há atendimento por telefone. Vale lembrar que a entidade está autorizada a receber as dívidas para as principais redes de varejo. Segundo Hércules Watanabe, gerente de atendimento ao público, eles cuidam das negociações de cinco mil empresas.