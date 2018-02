SPC: desequilíbrio dos fundos de pensão acabará A Secretaria de Previdência Complementar (SPC) do Ministério da Previdência Social espera equacionar até o final do primeiro semestre deste ano todos os problemas de desequilíbrio dos fundos de pensão. Balanço divulgado há pouco pela SPC mostra que 66 dos 91 fundos de pensão (72,5%) que estavam com insuficiência de cobertura nas suas reservas para o pagamento dos benefícios dos seus participantes ainda não resolveram o problema. Nos outros 25 fundos, os problemas de desequilíbrio atuarial foram resolvidos. Segundo o secretário de Previdência Complementar, José Roberto Savóia, esses 66 fundos estão negociando com a SPC contratos que prevêem a cobertura necessária para pôr fim ao desequilíbrio nas suas contas. A insuficiência de cobertura desses 66 fundos soma R$ 8,739 bilhões. "Esperamos assinar até o final do semestre esses contratos que faltam", afirmou o secretário. Outros 19 fundos de pensão já assinaram os contratos e resolveram todas as pendências, a maioria com as suas empresas patrocinadoras. Nesses contratos, foi estabelecido um fluxo mensal de pagamento para o ajuste das contas. Esses 19 fundos tinham um desequilíbrio atuarial de R$ 4,133 bilhões. Em outros 4 fundos o problema foi resolvido de imediato com o aporte de recursos da patrocinadora, sem a necessidade de assinatura dos contratos. Nesse grupo, estão a Petros (fundo dos funcionários da Petrobras), Bandeprev (fundo do Banco do Estado de Pernambuco), Valia (fundo da Companhia Vale do Rio Doce) e Bomprev (fundo do supermercado Bom Preço). As empresas patrocinadoras desses 4 fundos fizeram um aporte de R$ 4,379 bilhões aos mesmos. O maior aporte foi o da Petros, no valor de R$ 3,1 bilhões. Os valores dos demais aportes não foram informados. De acordo com o secretário, em dois outros fundos - o Previmon ( fundo da Semente Agroceres) e o IJMS (fundo do Instituto João Moreira Sales do Unibanco) - houve uma revisão dos valores. A SPC havia identificado inicialmente problemas nesses dois fundos e depois constatou erro nas informações - e que não havia insuficiência de cobertura. Bomba foi desativada O secretário de Previdência Complementar, afirmou também que foi desativada a bomba relógio de insuficiência nas reservas dos fundos de pensão que poderia desencadear uma crise no sistema de previdência complementar. "Estamos resolvendo os problemas", disse o secretário ao divulgar um novo balanço sobre as 91 entidades identificadas pela SPC, no ano passado, com problemas de desequilíbrio atuarial. De acordo com Savóia, está havendo boa vontade dos dirigentes e das empresas patrocinadoras em assinar os contratos para a cobertura do déficit. Desde abril do ano passado, todos os 91 fundos de pensão que estavam com desequilíbrio atuarial foram chamados à SPC para equacionar a situação. "Todos apresentaram planos com propostas para encaminhar a solução do problema", afirmou o secretário. Para a SPC, os dados do balanço mostram que são "improcedentes e imprudentes" as informações sobre uma situação de falência do sistema de previdência complementar no Brasil. Reversão trará superávit Savóia também informou que a reversão do provisionamento feito pelos fundos de pensão para o pagamento dos impostos que deixaram de ser recolhidos no passado proporcionará um superávit de R$ 2,2 bilhões nas contas dessas entidades. Como a Receita Federal concedeu o benefício da anistia de multas e juros desses impostos para o fundo que começasse a pagar a dívida a partir de 31 de janeiro passado em conta única ou em até seis parcelas, sobrou uma parte do provisionamento que será revertido para o próprio fundo. Isso porque os provisionamentos dos fundos contavam com o montante referente ao pagamento dos juros e multas. Segundo Savóia, a SPC fará uma nova avaliação das contas dos fundos diante dessa nova situação gerada pela reversão do provisionamento dos impostos devidos. A revisão também levará em conta a nova exigência estabelecida na Lei Complementar n.º 109, de que a cobertura das reservas de benefícios a conceder (participantes que ainda não se aposentaram) será de 100%. A Lei ainda não foi regulamentada e o balanço divulgado hoje pela SPC foi feito com base na regra anterior que previa uma cobertura de 70% desses benefícios a conceder. De acordo com o secretário, boa parte dos contratos já assinados com os fundos para a cobertura do déficit e aqueles que ainda estão em negociação já leva em conta a nova exigência de 100%.