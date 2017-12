SPC divulgará desempenho dos fundos de pensão A Secretaria de Previdência Complementar (SPC) do Ministério da Previdência Social vai publicar dentro de aproximadamente uma semana a lista com a rentabilidade da carteira de investimentos dos fundos de pensão referente ao mês de março. Desde janeiro deste ano, a taxa de rentabilidade dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas (RGRTs) dos fundos de pensão vem sendo divulgada pela SPC, que quer dar mais transparência às informações sobre essas entidades fechadas de previdência privada. Hoje, elas somam cerca de 360 em todo o País. A lista é publicada no site do Ministério da Previdência Social na Internet (www.mpas.gov.br) e conta com informações sobre a rentabilidade global de todos os recursos (renda fixa, renda variável, imóveis e empréstimos/financiamentos) e separadamente das carteiras de renda fixa e renda variável. Segundo o coordenador da área de investimentos da Secretaria, Fernando Ceschin Rieche, as informações divulgadas na lista são fornecidas pelas próprias entidades fechadas de previdência, que enviam relatórios mensais à SPC. Para evitar distorções e erros de comparação, Rieche informou que os técnicos da Secretaria estão trabalhando na padronização da forma de cálculo da rentabilidade. A padronização é uma solicitação de muitos fundos, que não querem ficar atrás no ranking em função de diferenças de cálculos. "Desde que a lista passou a ser publicada, os próprios participantes começaram a cobrar dos fundos a melhora na rentabilidade", disse. Rieche informou que a SPC também está trabalhando para colocar as informações o mais rápido possível no site da Receita. Hoje ainda há muita defasagem. A partir de junho, no entanto, as informações do mês anterior serão divulgadas mais rapidamente. Os fundos de pensão são obrigados a fornecer a rentabilidade das suas reservas até o 20º dia útil do mês subseqüente ao dos dados anteriores. Se não enviarem as informações ou se estas estiverem incorretas, podem ser punidos e multados pela SPC. Até agora, a SPC já divulgou a lista da rentabilidade dos fundos acumulada no ano passado e em janeiro e fevereiro de 2001. Em fevereiro de 2001, os fundos com maior rentabilidade foram o Previ GM, ligado à General Motors, e CBS, da Companhia Siderúrgica Nacional. Os últimos lugares do ranking foram para o Brasiletros, patrocinado pela Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj) e o IJMS do Unibanco. Veja o comentário e o ranking com os dez fundos mais rentáveis e os dez menos rentáveis no link abaixo.