SPC quer que Petros cubra déficit atuarial O ministro da Previdência, Roberto Brant, informou que vai solicitar da direção do Petros (fundo de pensão dos funcionários da Petrobrás) providências para cobrir o déficit atuarial deste fundo. A Petrobrás avalia o déficit em R$ 1,253 bilhão e a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) em R$ 1,472 bilhão. (veja mais informações no link a baixo. Independente de saber se a norma contábil brasileira é aceita ou não, a verdade é que a Petrobrás não contrata novos e aposenta cada vez mais funcionários. Portanto, o Petros não pode aplicar o critério de ´geração futura´ para cobrir sua insuficiência", afirmou Brant. De acordo com o ministro, além deste déficit "há outra deficiência nos demonstrativos atuariais do Petros", ainda não dimensionada. Trata-se de dados vinculados à tábua de mortalidade. "A secretaria constatou que o Petros tem ´matado´ os aposentados muito antes da hora", define o ministro. A tábua de mortalidade define o tempo de sobrevida do cidadão depois de aposentado e é usada para calcular despesas futuras com pagamento de benefícios. Em cálculos preliminares, a SPC avalia que o impacto da tábua de mortalidade pode chegar a 10% das reservas financeiras do Petros. "Vamos fazer uma tábua de mortalidade padrão, com base nos índices de envelhecimento do IBGE, para ser adotada por todos os fundos", revelou o ministro. O Censo e outras pesquisas do IBGE constataram crescimento na taxa de envelhecimento da população, na última década, e o Petros não atualizou seus dados. Liquidação do passivo Uma resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, de dezembro de 2000, proíbe a empresa estatal que patrocina um fundo de pensão a arcar sozinha com o custo de cobertura de déficits, determinando que seja dividido com os participantes. "O Petros escolhe: ou eleva a contribuição do participante, ou reduz o benefício", afirmou o ministro. Brant disse que vai exigir dos fundos de estatais que estão mudando seus planos - de benefício definido para contribuição definida - que liquidem o passivo do passado. A SPC dará um prazo de dois meses para os fundos apresentarem proposta de solução. A mudança em si é boa porque, por definição, o plano de benefício definido não gera déficit. Mas eles terão de limpar seus passivos. Nesse caso estão a Petrobrás, as estatais elétricas (Eletrobrás, Furnas, Chesf e Eletronorte) e as nucleares (Eletronuclear e Nuclen).