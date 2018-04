Speedy fica livre de multa por rescisão

A Telefônica anunciou ontem que não vai cobrar multa de fidelidade para rescisão de contratos de seu serviço de internet banda larga, o Speedy. A medida vale por 90 dias, contados a partir de segunda-feira e foi uma resposta à recomendação do Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo, encaminhada à empresa na quinta-feira. A operadora informou que ainda não recebeu o ofício com recomendação do MPF, mas decidiu adiantar a medida com base nas informações veiculadas na imprensa. Por isso, não analisou os outros pontos presentes no documento, que também pede a não inclusão de usuários inadimplentes a partir de abril em cadastros de restrição de crédito e mais eficiência no atendimento ao cliente. O MPF aguarda agora um posicionamento da Telefônica sobre os outros pontos do documento, dentro do prazo de dez dias. Na recomendação, o procurador Márcio Schusterschitz da Silva Araújo justifica a medida com base nas constantes falhas e interrupções do serviço, "que rompem a paridade do contrato estabelecido com o consumidor". Por causa das falhas e instabilidades recorrentes no Speedy, a Telefônica está proibida de vender novas assinaturas do serviço desde 23 de junho, por imposição da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A entidade exige a garantia de qualidade no provimento de internet para liberar novamente a venda de assinaturas. Atualmente, a Anatel analisa um plano de ações da Telefônica, encaminhado em 26 de junho. Segundo o presidente da empresa, Antonio Carlos Valente, o plano contempla a readequação da rede, o aumento de segurança e medidas que assegurem o escoamento do tráfego de informações. Durante a tarde de quinta-feira, o Speedy apresentou nova instabilidade. Usuários da capital paulista reclamaram de dificuldade no acesso e lentidão na conexão. De acordo com a operadora, o problema se deveu a uma "instabilidade em parte da infraestrutura de rede que dá suporte ao acesso à internet".