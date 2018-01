Speedy: Telefônica prorroga desconto A Telefônica decidiu prorrogar durante o mês de novembro o desconto de 50% do valor da taxa de habilitação do Speedy, serviço de conexão à Internet em alta velocidade. Até o dia 30 de novembro, a habilitação continua reduzida, custando R$ 105, valor que pode ser parcelado em até 12 vezes. A promoção é válida também para o Speedy Business, voltada para empresas. Para verificar se existe disponibilidade para sua linha telefônica e solicitar o Speedy, basta ligar para o 0800 12 15 20 ou acessar o site do Speedy.