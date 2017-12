Sprint anuncia lucros acima das previsões A Sprint, operadora de serviços de telecomunicações de longa distância, informou que registrou lucro de US$ 359 mi, ou US$ 0,41 por ação, no quarto trimestre, superando em US$ 0,02 as previsões dos analistas. Os números, no entanto, ficaram baixo do ganho de US$ 417 mi, ou US$ 0,47 por ação, registrado em igual período de 1999. O faturamento da empresa ficou em US$ 4,394 bi no quarto trimestre, de US$ 4,42 bi no mesmo exercício de 1999. A Sprint, que detém 25% das ações da Intelig, fez um alerta sobre os seus resultados de 2001, afirmando que seus investimentos em operações de telecomunicações no Brasil poderão reduzir suas estimativas de lucro em US$ 0,08 por ação. As informações são da Dow Jones.