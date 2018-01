Standard & Poor’s corta ratings de bancos do País A agência de classificação de risco Standard & Poor’s anunciou ontem a revisão dos ratings das instituições financeiras brasileiras. As notas dos principais bancos do País – Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, BNDES e Caixa, além de outras 15 instituições – foram mantidas. Mas 13 bancos tiveram a nota rebaixada em escala nacional e, desses, sete também tiveram o rating reduzido em escala global. Cinco tiveram a perspectiva alterada para baixo e dois mantiveram a perspectiva negativa.