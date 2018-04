Standard & Poor´s rebaixa crédito do Uruguai A agência de análise de risco Standard & Poor´s rebaixou os créditos soberanos do Uruguai pela segunda vez este ano, enquanto o país luta para conter o contágio da crise financeira da Argentina. A S&P disse que rebaixou o crédito para a dívida em moeda estrangeira do Uruguai de BBB- para BB-, com perspectiva negativa, citando "aumento dos desafios no gerenciamento da política econômica originados da inflexibilidade monetária e do persistente desequilíbrio fiscal". Esses desafios, acrescenta a agência, têm sido aumentado pela crise da Argentina, que desvalorizou a moeda em janeiro e cuja economia, em recessão desde a metade de 1998, deverá encolher entre 10% e 15% este ano.