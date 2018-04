Standard & Poor's rebaixa rating da Hungria de BBB+ para BBB

A Standard & Poor's Ratings Services rebaixou os ratings soberanos da Hungria de BBB+ para BBB, uma escala acima do território "junk", e disse que a perspectiva sobre a classificação é negativa, citando os efeitos adversos da deterioração da economia global e do aperto no crédito sobre a qualidade de crédito do país. A agência alertou que os ratings da Hungria podem sofrer um rebaixamento adicional se a situação econômica piorar conforme a "dependência sobre o fluxo de financiamento externo, assim como o elevado estoque da dívida do governo, tornam o país particularmente vulnerável ao enfraquecimento do apetite por risco". Os mercados financeiros já tinham precificado o movimento depois que a S&P colocou a Hungria em sua lista de observação há um mês. O corte na nota também segue a tendência geral de rebaixamentos da Hungria, depois que a Moody's Investors Service e a Fitch Ratings anunciaram medidas similares na semanas anteriores. As informações são da Dow Jones.