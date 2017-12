Standard & Poor's rebaixa rating do Japão de AA- para A+

A agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou nesta quarta-feira, 16, o rating de crédito soberano em moeda estrangeira e local do Japão de AA- para A+, com perspectiva estável.

De acordo com a S&P, apesar das promessas iniciais, a estratégia do governo de reativar o crescimento econômico e acabar com a deflação não reverterá a deterioração do crédito soberano do país nos próximos dois ou três anos.

A agência aponta que a economia do Japão permanece com uma receita relativamente alta, apesar dos anos de baixo crescimento e deflação. Segundo a S&P, a renda per capita do país recuou de quase US$ 47 mil em 2011 para US$ 36 mil em 2014. Além da forte depreciação do iene ante o dólar no período, a queda na renda reflete o baixo crescimento econômico a fraca tendência dos preços.

A S&P destaca o fato de a população japonesa estar envelhecendo e que a deflação persiste, enquanto Tóquio possui uma "posição fiscal muito fraca". A crise financeira global e o grande terremoto ocorrido no país prejudicaram a receita do governo nos últimos anos, porém os gastos dos governos continuaram a aumentar. A dívida líquida geral do governo deve atingir 135% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano fiscal de 2018, segundo a agência, de 128% no atual ano fiscal.