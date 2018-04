Standard & Poor´s rebaixa rating do Japão para AA- A Standard & Poor´s rebaixou a classificação do crédito soberano de longo prazo em moeda local e estrangeira do Japão para AA-, de AA, e disse que a perspectiva continua negativa devido às demoras nas reformas estruturais necessárias ao país. "Esperávamos que a administração de Junichiro Koizumi fosse pressionar as reformas do setor privado e do governo, mas por causa da queda na popularidade do governo e dos problemas que têm prejudicado os principais ministros e assistentes, a S&P rebaixou suas expectativas em três áreas," disse o chefe da equipe de ratings soberanos da Ásia da S&P, Takahira Ogawa. "Agora esperamos que o déficit do governo permaneça nos 8% por vários anos. Este fato, juntamente às perspectivas de crescimento fraco, torna insustentável o posicionamento fiscal do Japão," disse Ogawa.