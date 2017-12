Star Alliance ´não é obrigada a aceitar passageiros´ da Varig Um porta-voz da aliança de empresas aéreas Star Alliance, da qual a Varig participa, disse que as companhias associadas não têm obrigação de aceitar passageiros da empresa brasileira caso ela tenha que cancelar vôos. O porta-voz disse à BBC Brasil em Frankfurt que a decisão de aceitar ou não as passagens emitidas por outra companhia aérea deverá ser tomada individualmente por cada empresa. ?Não há nenhum documento que obrigue os membros da Star Alliance a aceitarem as passagens?, disse ele. No entanto, o porta-voz disse que a tendência é que as empresas associadas se ajudem mutuamente. Crise histórica A Varig enfrenta um dos piores momentos de sua história, com dívidas de R$ 4 bilhões. O impasse financeiro da empresa piorou depois que a Fundação Ruben Berta, que controla a companhia, recusou um acordo proposto pelo governo e por credores que reduziria a participação da fundação de 84% para 20%. Os empregados da Varig queriam usar uma parte dos recursos do fundo de pensão Aerus para capitalizar a empresa, mas isso foi impedido pelo governo, que decretou a intervenção da entidade. O ministro da Defesa, Geraldo Quintão, disse que há um plano de contingência para atender os passageiros da Varig caso a empresa entre em colapso, e que eles serão distribuídos entre outras companhias. Em Frankfurt, na Alemanha, a Star Alliance se recusou a comentar a possibilidade concreta disso ocorrer, dizendo que ?por enquanto, tudo é especulação?. O porta-voz da aliança lembrou a época dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, quando a americana United Airlines teve que cancelar diversos vôos. Os passageiros foram transportados por outras associadas. A Star Alliance é uma das maiores alianças de empresas aéreas do mundo. Entre as associadas estão, além da Varig, a alemã Lufthansa, as americanas United e US Airways e a TAP de Portugal. A assessoria de imprensa da Lufthansa também não quis comentar o assunto, dizendo que não quer interferir nos negócios de outra empresa. A Varig é membro da Star Alliance desde outubro de 1997.