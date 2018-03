Starbucks vende sua operação no País

A Starbucks anunciou nesta terça-feira, 13, um acordo com a South Rock, empresa que opera restaurantes no País, para licenciar suas operações no Brasil. Pelo acordo, a companhia terá o direito de usar a marca e de comandar a expansão da rede de cafeterias daqui em diante, em um momento em que a empresa se prepara para expandir sua área de atuação para além de São Paulo e Rio de Janeiro. O valor do negócio não foi revelado.

A South Rock, fundada em 2015 por Ken Pope, atualmente administra a Brazil Airport Restaurants. Antes, Pope havia desenvolvido um portfólio na área de alimentação que inclui o supermercado St. Marché , Eataly Brazil, a lanchonete The Fifties, e as redes de comida oriental China -in-Box e Gendai.

A rede Starbucks chegou ao Brasil em 2006. Hoje, a empresa tem 113 lojas em 17 cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Atualmente, a Starbucks tem 1.450 funcionários no Brasil. Com o negócio, a Starbucks passa a licenciar todas os negócios na América Latina. A empresa hoje está presente em 17 nações da região e planeja iniciar uma operação no Uruguai no País ainda este ano.