Startups de tecnologia adiam o IPO

Não faz muito tempo, se você fosse um jovem e agressivo especialista em tecnologia com a ideia de criar uma startup para conquistar o mundo, talvez passasse boa parte da vida trabalhando com um único objetivo: abrir o capital da sua empresa (o chamado IPO). Entretanto, algo estranho aconteceu nos últimos anos: a oferta pública de ações tornou-se algo desprestigiado.

Para empreendedores das startups e seus funcionários no Vale do Silício, o IPO não é mais o objetivo principal. Ao contrário, muitos referem-se à abertura de capital como a um mal necessário que deve ser adiado ao máximo, porque traz mais problemas do que benefícios.

"Se você consegue US$ 200 milhões de fontes privadas, não vai querer que sua empresa fique sendo devassada pela plebe rude que não entende nada dos seus negócios", disse Danielle Morrill, diretora executiva da Mattermark, uma startup que organiza e vende informações sobre os mercados de startups. "Isto realmente me aterroriza."

O repentino repúdio pelas IPOs no Vale do Silício - decorrente em parte do ceticismo de Wall Street em relação às ações da nova tecnologia - talvez seja a mudança psicológica mais importante subjacente ao boom atual do setor.

Continuar com capital privado, permite que os executivos das startups se deem ao luxo de não se preocupar com o que as pessoas de fora pensam, e os ajuda a evitar o árduo trabalho com os balanços trimestrais. Também significa que Wall Street está fazendo o que não fez no último boom do setor de tecnologia: usar parâmetros tradicionais, como crescimento e criatividade, para avaliar as companhias.

Balanço. Scott Kupor, sócio gerente da empresa de investimentos Andreessen Horowitz, e seus colegas disseram num relatório apresentado recentemente que, apesar de toda a atenção que as startups receberam nos últimos anos, as ações de tecnologia aparentemente não obtiveram avaliações elevadas. Na realidade, sua fatia do mercado em geral continua estável há 14 anos, e distante do pico registrado no final dos anos 90.

Essa má vontade em dar uma colher de chá às jovens empresas de tecnologia limita os riscos para os investidores comuns. Se a bolha estourar, a "plebe rude" dificilmente será afetada. Os investidores privados, por outro lado, estão apostando consideravelmente nos chamados unicórnios - jargão usado no Vale do Silício para designar as startups avaliadas em mais de um bilhão de dólares.

Se muitos destes unicórnios fracassarem, a maioria dos americanos escapará ilesa, porque os prejuízos serão restritos aos investidores de risco, aos fundos hedge que começaram a comprar ações das startups de tecnologia, e aos fundadores e funcionários da empresa.

Por dependerem dos investidores privados por mais tempo, as startups têm mais possibilidade de imaginar modelos de empresas sustentáveis. Empresas como Airbub, Dropbox, Palantir, Pinterest, Uber e várias outras grandes startups estão fazendo isso e captando centenas de milhões, e em alguns casos bilhões, que de outro modo só ganhariam mediante ofertas públicas iniciais. "Essas companhias estão abrindo o capital, e exatamente no mercado privado", disse recentemente Dan Levitan, o sócio gerente da companhia de investimentos Maveron. Com isso ele queria dizer que, em muitos casos, os fundos hedge e outros investidores globais que teriam comprado participações nestas empresas depois de uma IPO, agora decidem ir para rodadas privadas no estágio final.

Existe até mesmo um termo para definir a captação de dinheiro privado em lugar de uma oferta pública: IPO privado.

Mas há também uma desvantagem na aversão às ofertas iniciais. Antes, os investidores públicos que entravam numa oferta pública podiam obter ganhos históricos. Se você investisse US$ 1.000 na Amazon em seu IPO em 1997, agora teria cerca de US$ 250 mil. Mas quando os unicórnios acabarem abrindo o capital, os maiores ganhos terão sido embolsados pelos investidores privados.

/ TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA