StatoilHydro diz haver sinais de petróleo na costa da Bahia

A petrolífera norueguesa StatoilHydro informou nesta terça-feira que foram encontrados indícios de petróleo em um poço de exploração no prospecto de Lua Nova, na Bacia do Jequitinhonha, na costa sul da Bahia. A StatoilHydro informou ter uma participação de 40% no bloco, operado pela Petrobras. Os indícios foram notificados à Agência Nacional do Petróleo (ANP), um procedimento padrão quando reservas de hidrocarboneto são encontradas no País. A StatoilHydro disse em nota que o poço tem reservas de petróleo confirmadas em rochas de arenito do período Cretáceo Superior, mas mais perfurações e análises serão realizados para determinar se a descoberta tem potencial econômico positivo. O poço (1-BAS-147) é o primeiro a ser perfurado nas águas da Bacia do Jequitinhonha, a uma profundidade de aproximadamente 2.300 metros. A perfuração, iniciada em 9 de outubro, deve ser concluída no começo do ano que vem. O bloco BM-J-3, onde está Lua Nova, foi concedido para exploração em 2002 como resultado da quarta rodada de licitações da ANP.