Steinbruch acumulará presidência do conselho e da CSN O presidente do conselho de administração da CSN, Benjamin Steinbruch, vai acumular interinamente a função de presidente da siderúrgica, no lugar de Maria Silvia Bastos Marques, que deixou o cargo. A decisão foi tomada há pouco por unanimidade, em reunião do conselho de administração. O executivo informou, por meio da assessoria de imprensa, que não vai comentar o assunto.