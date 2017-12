Steinbruch e Soares negam fusão entre Usiminas e CSN Os presidentes da Usiminas, Rinaldo Campos Soares, e da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Benjamin Steinbruch, negaram hoje que as duas companhias estejam discutindo uma fusão das duas principais produtoras de aços planos no País. Segundo Soares, a presença de Steinbruch na sede da Usiminas ontem, em Ipatinga, faz parte apenas da história da siderúrgica mineira, que sempre convida os principais representantes do setor para a apresentação do seu resultado anual. "Não existe uma fusão entre Cosipa, Usiminas e CSN. O que temos é uma avaliação conceitual que levará muito tempo para ser analisada", disse Benjamin Steinbruch. As explicações dos presidentes das duas companhias foram motivas por notícias veiculadas nos jornais Gazeta Mercantil e Valor Econômico hoje, que destacavam negociações entre as siderúrgicas para uma possível fusão. Aos repórteres destes jornais, tanto Steinbruch quanto Soares teriam admitido a possibilidade de fusão entre a Usiminas e a CSN. Para a reportagem do jornal Valor Econônomico, Steinbruch afirmou que a fusão era uma ?estratégia importante na disputa pelo mercado internacional de aço? e Soares foi ainda mais enfático: ?É uma tendência irreversível?. Declarações hoje são contrárias Os dois executivos deixaram claro que o que existe no curto prazo é apenas uma sinalização dada pela diretoria do BNDES de que seria importante uma siderúrgica forte no País. Ele reconheceu, entretanto, que cada empresa mantém uma série de estudos sobre as vantagens e desvantagens de fusões com outras companhias. A Usiminas deve aumentar em 400 mil toneladas a sua produção de aço em 2004 e destinará 70% para o mercado interno e 30% para o externo. No caso da CSN, o objetivo é destinar 80% da produção para o mercado internacional e 20% para as exportações. "Quero ganhar mercado da Usiminas", afirmou Steinbruch. Soares e Steinbruch participaram da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, no Palácio do Itamaraty.