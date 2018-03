Stephanes admite que câmbio prejudica a agricultura O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, afirmou hoje que a desvalorização do dólar ante o real é prejudicial à atividade agrícola. "Entendo que está ruim. Esta é a pior notícia (para o produtor)", disse, após participar de reunião do Conselho Nacional de Secretários de Agricultura (Conseagri), na sede do ministério, em Brasília. Ontem, o dólar comercial fechou a R$ 1,761 no mercado interbancário de câmbio e hoje já era negociado abaixo de R$ 1,75, no menor valor desde meados de setembro do ano passado.