Stephanes comemora previsão da Conab sobre safra

"De qualquer forma, a primeira previsão da Conab é boa, pois recupera nossa produção passada. Temos chance de bater recorde, pois a Conab costuma ser conservadora", avaliou o ministro. De acordo com ele, no ano em que foi registrado recorde de 144,1 milhões de toneladas, a primeira estimativa da produção pela estatal foi próxima de 136 milhões de toneladas. "Mas é muito cedo para confirmar. Pode melhorar, como não."

Para Stephanes, apenas no próximo levantamento da companhia ou até mesmo somente no seguinte é que haverá informações mais concretas a respeito do plantio realmente decidido pelo produtor. Segundo ele, não há dúvidas, porém, de que a soja será o destaque da safra que virá por conta do comportamento da commodity no mercado. "O milho até pode reagir, mas é difícil neste momento", disse. O ministro ressaltou também que a variação da área em relação a anos anteriores é pequena. "O que tem havido é aumento de produtividade."