Stephanes diz que preços agrícolas levaram a PIB menor

"A questão fundamental da queda é o preço", resumiu nesta tarde. Isso porque, segundo o ministro, as comparações foram feitas em momentos muito distintos da economia. No terceiro trimestre de 2008, o mundo passava pelo pior momento da crise financeira internacional e o impacto sobre a atividade econômica foi verificada nos meses seguintes. "O preço estava muito forte no pré-crise e, quando a crise veio, ficou muito mais baixo. Houve uma comparação com um momento ascendente", explicou o ministro. Os produtos citados como exemplo desse processo pelo ministro foram feijão (-56%), carne suína (-30%), arroz (-16%) e carne bovina (-12%).

Stephanes atribuiu a queda do PIB agropecuário verificada do segundo para o terceiro trimestre (-2,5%) à redução da produção de alguns produtos. Neste caso, seriam bons exemplos, segundo ele, o café (por conta da bianualidade da safra do produto); o milho (que sofreu com a seca) e trigo e arroz (prejudicados pelo excesso de chuva). De qualquer forma, o ministro afirmou que não se surpreendeu com os números relativos ao setor porque a queda dos preços já era algo conhecido.

A perspectiva do ministro é a de estabilidade no quarto trimestre do ano. "Não vamos ver muita alteração da composição, mas não dá para reverter (para uma taxa positiva)", disse ele.

Para 2010, Stephanes apresentou uma perspectiva mais otimista. Ele prevê crescimento da produtividade, que, segundo análise feita pelo IBGE hoje, foi a principal causa da queda do setor no terceiro trimestre do ano. "Esperamos mais produção se o clima se mostrar adequado", disse. Ele também acredita que o câmbio deverá mostrar pouca oscilação no próximo ano. "O PIB será positivo em 2010."