Stephanes diz que sanidade animal é prioridade O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, disse nesta quinta-feira, 29, em entrevista a uma emissora de rádio que a prioridade do ministério será a questão sanitária, principalmente a sanidade animal. Segundo o ministro, além do prejuízo financeiro do produtor, a perda de mercados representa prejuízo muito maior. "Não podemos ser irresponsáveis nessa área. Reconquistar mercados é difícil e demorado", disse. Stephanes admitiu que são necessárias mais duas ou três boas safras para que a agricultura gaúcha recupere o vigor e supere o endividamento acumulado por causa das estiagens. O ministro disse ter encontrado sensibilidade na equipe econômica do governo para tratar das dívidas agrícolas e dos recursos para a agricultura. Para se aproximar do setor, Stephanes disse que já telefonou para quase todos os líderes da área para expor sua linha de trabalho e dirimir possíveis mal-entendidos.