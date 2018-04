Stephanes quer envio de missão de defesa animal ao Chile O ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes vai pedir nesta quinta-feira, 26, ao seu colega chileno, Álvaro Rojas Marín, que receba uma missão de defesa animal do Brasil para "tanto responder as perguntas que fizeram, quanto para negociar a possibilidade de liberalização" do mercado doméstico para as carnes brasileiras. Em entrevista à Agência Estado ao desembarcar em Santiago, na noite de quarta-feira, Stephanes disse que embora não haja nenhuma negociação em pauta para essa ocasião, ele vai "pelo menos tentar abordar o assunto". O ministro acompanha a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país. Stephanes informou que sua intenção é mostrar "o que o Brasil está fazendo na área da aftosa e deixar claro que a criação de frango industrial não tem a doença new Castle - eventualmente ocorreram alguns pontos específicos que foram eliminados imediatamente". Segundo ele, o Chile precisa saber que "o frango brasileiro é 100% seguro". Além disso, o ministro quer negociar também a liberalização do mercado local para a carne suína. "Se conseguirmos enviar uma missão técnica e negociadora será um grande avanço nessas negociações porque precisamos esclarecer os motivos de restrições chilenas tão fortes contra as nossas carnes", arrematou o ministro. O Chile retirou na quarta a proibição para a importação de carne bovina proveniente de dois Estados brasileiros: Rio Grande do Sul e Santa Catarina, reconhecidos pelo Serviço Agrícola e Pecuário do Chile como "livres de aftosa sem vacinação". No entanto, o resto do País continua tendo seus envios de carne para os chilenos restrito. Em outubro do ano passado, o Chile ampliou para todo o Brasil a proibição sobre importações de carne bovina que, inicialmente havia adotado somente para o Mato Grosso do Sul. Com as restrições chilenas, o Brasil perdeu o posto de maior fornecedor de carne para aquele mercado e foi substituído pelo Paraguai, Uruguai e Argentina.